Шмигаль прибув до Вашингтона домовлятися про фінансування на 2026 рік та інвестиції

Представники українського уряду вирушили до Вашингтона за фінансовою підтримкою України на наступний рік. Обговорюватимуть також інвестиції та заморожені активи РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

За словами прем'єра, сьогодні разом з урядовою командою він розпочав роботу у Вашингтоні на Spring Meetings 2025 Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Завдяки системній роботі урядової команди з партнерами потреби у фінансуванні України на цей рік закриті. Під час Spring Meetings будемо обговорювати потреби України на 2026 рік", - розповів Шмигаль.

Голова уряду додав, що під час візиту до Вашингтона в української делегації заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС.

"Особлива увага буде приділена фінансуванню відновлення, конфіскації заморожених російських активів, залученню інвестицій. Працюємо для зміцнення фінансової стабільності України", - наголосив прем'єр.

Обговорення угоди про копалини

Візит Шмигаля до США пов'язаний також із майбутньою угодою між США та Україною про українські корисні копалини.

Нагадаємо, увечері 17 квітня віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали меморандум щодо цієї угоди.

У меморандумі зазначається, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль цього тижня має відвідати Вашингтон та зустрітися із Бессентом для того, щоб "надати підтримку на найвищому рівні для завершення технічних обговорень умов угоди".

Меморандум також визначає, що переговорні команди США та України мають надати до 26 квітня звіт про прогрес на шляху до укладання Угоди. До цієї дати мають бути завершені обговорення, щоб угода була підписана якомога швидше.