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Шмыгаль прибыл в Вашингтон договариваться о финансировании на 2026 год и инвестициях

Среда 23 апреля 2025 18:21
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Шмыгаль прибыл в Вашингтон договариваться о финансировании на 2026 год и инвестициях Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Представители украинского правительства отправились в Вашингтон за финансовой поддержкой Украины на следующий год. Будут обсуждать также инвестиции и замороженные активы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, сегодня вместе с правительственной командой он начал работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

"Благодаря системной работе правительственной команды с партнерами потребности в финансировании Украины на этот год закрыты. Во время Spring Meetings будем обсуждать потребности Украины на 2026 год", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что во время визита в Вашингтон у украинской делегации запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС.

"Особое внимание будет уделено финансированию восстановления, конфискации замороженных российских активов, привлечению инвестиций. Работаем для укрепления финансовой стабильности Украины", - подчеркнул премьер.

Обсуждение соглашения об ископаемых

Визит Шмыгаля в США связан также с будущим соглашением между США и Украиной об украинских полезных ископаемых.

Напомним, вечером 17 апреля вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали меморандум по этому соглашению.

В меморандуме отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой неделе должен посетить Вашингтон и встретиться с Бессентом для того, чтобы "оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения".

Меморандум также определяет, что переговорные команды США и Украины должны предоставить до 26 апреля отчет о прогрессе на пути к заключению Соглашения. До этой даты должны быть завершены обсуждения, чтобы соглашение было подписано как можно скорее.

Добавим, что 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своих ожиданиях, что подписание соглашения о минералах с Украиной. Он заявил, что документ может быть подписан уже 24 апреля.

По словам Трампа, он считает, что Украина собирается выполнить условия соглашения. И по ней "уже есть договоренности".

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