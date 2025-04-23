Шмыгаль прибыл в Вашингтон договариваться о финансировании на 2026 год и инвестициях

Представители украинского правительства отправились в Вашингтон за финансовой поддержкой Украины на следующий год. Будут обсуждать также инвестиции и замороженные активы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

По словам премьера, сегодня вместе с правительственной командой он начал работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

"Благодаря системной работе правительственной команды с партнерами потребности в финансировании Украины на этот год закрыты. Во время Spring Meetings будем обсуждать потребности Украины на 2026 год", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что во время визита в Вашингтон у украинской делегации запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС.

"Особое внимание будет уделено финансированию восстановления, конфискации замороженных российских активов, привлечению инвестиций. Работаем для укрепления финансовой стабильности Украины", - подчеркнул премьер.

Обсуждение соглашения об ископаемых

Визит Шмыгаля в США связан также с будущим соглашением между США и Украиной об украинских полезных ископаемых.

Напомним, вечером 17 апреля вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали меморандум по этому соглашению.

В меморандуме отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой неделе должен посетить Вашингтон и встретиться с Бессентом для того, чтобы "оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения".

Меморандум также определяет, что переговорные команды США и Украины должны предоставить до 26 апреля отчет о прогрессе на пути к заключению Соглашения. До этой даты должны быть завершены обсуждения, чтобы соглашение было подписано как можно скорее.