У Вашингтоні протестувальники вимагали імпічменту Трампа, зокрема через Україну

Сотні протестувальників, незгодних із політикою президента США Дональда Трампа, вийшли на вулиці Вашингтону. Головними приводами зібрання став скандал із файлами Джефрі Епштейна, міграційна політика та мирний план для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Люди вийшли із плакатами “Трамп має піти зараз”, “Ти або захищаєш Америку або Трампа - не можеш робити і те, і те”, “Імпічмент для їх дуп! Тримай лінію!” та “ТРАМП щойно продав Україну”.

Один із протестувальників Гаррі Раш заявив, що вийшов на протест через те, що в опозиції до всього, що робить Дональд Трамп.

"Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає “угода”. Це не “угода”, це капітуляція Путіну. Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники", - заявив Гаррі і додав, що глава Білого дому просто намагається відновити власну велич.

"І з огляду на те, що дедлайн був оголошений до Дня Подяки - саме тому я використав на цьому плакаті індичку - просто нестерпно. Я солідарний із Україною та чекаю на день коли ви виштовхнете Росію зі своєї країни", - додав протестувальник.

Інший американець на ім'я Джеремі заявив, що вийти на протест його змусила тема імпічменту Трампа.

"Мої думки щодо оголошеного мирного плану - я не підтримую його", - розповів він.