Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Вашингтон назвав "вигадкою" версію Ірану угоди зі США

23:00 27.05.2026 Ср
2 хв
Пізніше в Ірані заявили, що остаточної угоди поки що немає
aimg Анастасія Никончук
Фото: Ормузька протока (GettyImages)

Іранське державне телебачення повідомило про нібито наявний проєкт меморандуму між Тегераном і Вашингтоном, який обговорюється в рамках переговорів про припинення війни. У США відповіли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Іранські ЗМІ злили неофіційну версію мирної угоди з США

За даними ЗМІ, документ передбачає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і припинення морської блокади іранських суден з боку США.

У репортажі також стверджувалося, що обговорюється можливе виведення американських військ із регіону. Водночас наголошувалося, що угоду поки що не затверджено остаточно.

На публікацію оперативно відреагували у Вашингтоні. У Білому домі повідомлення про такі домовленості назвали "повною вигадкою".

Пізніше представник Ірану Алі Багері Кані заявив, що остаточних угод щодо Ормузької протоки поки що немає.

"Поки ми не досягли згоди з усіх питань, ми вважаємо, що нічого не узгоджено", - сказав він.

Одним із ключових питань переговорів залишається відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світових постачань нафти і газу. На тлі публікацій про можливий прогрес у переговорах ціни на нафту знизилися більш ніж на 5%.

Нагадуємо, що Вашингтон і Тегеран обговорюють можливий план врегулювання, згідно з яким Ормузька протока може бути повністю відкрита для судноплавства приблизно за місяць після досягнення домовленості про припинення бойових дій.

Зазначимо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан розпорядився відновити доступ до міжнародного інтернету після майже 90 днів масштабних обмежень і блокування в країні.

