Вашингтон назвав "вигадкою" версію Ірану угоди зі США

За даними ЗМІ, документ передбачає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і припинення морської блокади іранських суден з боку США.

У репортажі також стверджувалося, що обговорюється можливе виведення американських військ із регіону. Водночас наголошувалося, що угоду поки що не затверджено остаточно.

На публікацію оперативно відреагували у Вашингтоні. У Білому домі повідомлення про такі домовленості назвали "повною вигадкою".

Пізніше представник Ірану Алі Багері Кані заявив, що остаточних угод щодо Ормузької протоки поки що немає.

"Поки ми не досягли згоди з усіх питань, ми вважаємо, що нічого не узгоджено", - сказав він.

Одним із ключових питань переговорів залишається відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світових постачань нафти і газу. На тлі публікацій про можливий прогрес у переговорах ціни на нафту знизилися більш ніж на 5%.