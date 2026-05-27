Вашингтон назвал "выдумкой" версию Ирана соглашения с США

По данным СМИ, документ предусматривает восстановление судоходства через Ормузский пролив и прекращение морской блокады иранских судов со стороны США.

В репортаже также утверждалось, что обсуждается возможный вывод американских войск из региона. При этом подчеркивалось, что соглашение пока не утверждено окончательно.

На публикацию оперативно отреагировали в Вашингтоне. В Белом доме сообщения о подобных договоренностях назвали "полной выдумкой".

Позже представитель Ирана Али Багери Кани заявил, что окончательных соглашений по Ормузскому проливу пока нет.

"Пока мы не достигли согласия по всем вопросам, мы считаем, что ничего не согласовано", — сказал он.

Одним из ключевых вопросов переговоров остается восстановление судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. На фоне публикаций о возможном прогрессе в переговорах цены на нефть снизились более чем на 5%.