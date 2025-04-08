Вашингтон і Тегеран домовились про переговори, але є нюанс: Іран уточнив формат

Як відзначає NYT, якщо переговори відбудуться, це буде перша офіційна зустріч "віч-на-віч" між двома країнами відтоді, як Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном часів 44-го президента США Барака Обами сім років тому. Водночас діалог відбудеться в "небезпечний момент", оскільки Іран нібито втратив протиповітряну оборону (ППО) навколо ключових ядерних об'єктів через ізраїльські удари в жовтні 2024-го.

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, наголосив, що переговори на вищому рівні відбудуться в Омані, але у "непрямому форматі".

"Це і можливість, і випробування. М'яч на полі Америки", - додав він у Х.

За словами неназваних чиновників, якщо непрямі переговори між США та Іраном будуть "шанобливими та продуктивними", тоді ж країни зможуть домовитись про пряму зустріч.

Згідно з даними The times of Israel:

іранська сторона буде представлена командою на чолі з Арагчі;

спецпредставник глави Білого дому Стівен Віткофф очолить американську делегацію;

міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді виступить посередником.

Reuters відзначає, що переговори відбудуться у суботу, 12 квітня.