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Вашингтон і Тегеран домовились про переговори, але є нюанс: Іран уточнив формат

Фото: Вашингтон і Тегеран домовились про ядерні переговори в Омані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що США проведуть з Іраном прямі ядерні переговори. У Тегерані ж стверджують, що зустріч буде "непрямою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як відзначає NYT, якщо переговори відбудуться, це буде перша офіційна зустріч "віч-на-віч" між двома країнами відтоді, як Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном часів 44-го президента США Барака Обами сім років тому. Водночас діалог відбудеться в "небезпечний момент", оскільки Іран нібито втратив протиповітряну оборону (ППО) навколо ключових ядерних об'єктів через ізраїльські удари в жовтні 2024-го.  

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, наголосив, що переговори на вищому рівні відбудуться в Омані, але у "непрямому форматі". 

"Це і можливість, і випробування. М'яч на полі Америки", - додав він у Х. 

За словами неназваних чиновників, якщо непрямі переговори між США та Іраном будуть "шанобливими та продуктивними", тоді ж країни зможуть домовитись про пряму зустріч.  

Згідно з даними The times of Israel:

  • іранська сторона буде представлена командою на чолі з Арагчі;
  • спецпредставник глави Білого дому  Стівен Віткофф очолить американську делегацію;
  • міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді виступить посередником.

Reuters відзначає, що переговори відбудуться у суботу, 12 квітня

Ядерні переговори США та Ірану

Нещодавно Трамп почав погрожувати Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран відмовиться укладати ядерну угоду з Вашингтоном. У відповідь на це верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.

Тим часом співробітник "Вісконсинського проекту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс, у коментарі для матеріалу РБК-Україна, пояснив, чи здатна Росія бути посередником між Іраном та США.

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