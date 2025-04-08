Вашингтон і Тегеран домовились про переговори, але є нюанс: Іран уточнив формат

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що США проведуть з Іраном прямі ядерні переговори. У Тегерані ж стверджують, що зустріч буде "непрямою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як відзначає NYT, якщо переговори відбудуться, це буде перша офіційна зустріч "віч-на-віч" між двома країнами відтоді, як Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном часів 44-го президента США Барака Обами сім років тому. Водночас діалог відбудеться в "небезпечний момент", оскільки Іран нібито втратив протиповітряну оборону (ППО) навколо ключових ядерних об'єктів через ізраїльські удари в жовтні 2024-го.
Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, наголосив, що переговори на вищому рівні відбудуться в Омані, але у "непрямому форматі".
"Це і можливість, і випробування. М'яч на полі Америки", - додав він у Х.
За словами неназваних чиновників, якщо непрямі переговори між США та Іраном будуть "шанобливими та продуктивними", тоді ж країни зможуть домовитись про пряму зустріч.
Згідно з даними The times of Israel:
Reuters відзначає, що переговори відбудуться у суботу, 12 квітня.
Нещодавно Трамп почав погрожувати Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран відмовиться укладати ядерну угоду з Вашингтоном. У відповідь на це верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.
Тим часом співробітник "Вісконсинського проекту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс, у коментарі для матеріалу РБК-Україна, пояснив, чи здатна Росія бути посередником між Іраном та США.
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