Чи здатна Росія стати посередником у переговорах США та Ірану: відповідь експерта
Сьогодні Російська Федерація (РФ) вже не має великих важелів впливу на Іран. Зокрема використання Москви в якості посередника між США та Іраном нестиме для Америки низку ризиків.
Про це розповів старший науковий співробітник "Вісконсинського проекту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс матеріалі РБК-Україна "Ядерна гонка 2.0: як Путін і Трамп штовхають світ до нової ескалації".
За словами співрозмовників РБК-Україна в українській владі, віднедавна Штати почали пов'язувати український та іранський кейси у контактах з Росією. Задум передбачає можливі поступки з боку Вашингтона щодо України в обмін на тиск Росії на Іран щодо ядерної програми. Москва, своєю чергою, підтримала відповідний сценарій.
"Здається, Росія на даний момент не має великих важелів впливу на Іран. Вона не є основним економічним партнером для Ірану і навряд чи стане таким, оскільки економіки двох країн не є взаємодоповнюючими з точки зору торгівлі: обидві покладаються на експорт енергоносіїв",- заявив Кейвс.
Експерт додав, що Росія могла б запропонувати розширити продажі озброєнь Ірану в обмін на відмову Тегерану від ядерної зброї, але незрозуміло, чи погодиться іранська сторона на такий крок.
Кейвс зауважив, що використання Москви в якості посередника несе для Штатів низку ризиків, оскільки будь-які повідомлення, які надходитимуть через Росію, ймовірно, будуть фільтруватися, щоб служити російським інтересам.
За його словами, Москва могла б запропонувати розширити продажі звичайних озброєнь Ірану в обмін на відмову Ірану від ядерної зброї, але незрозуміло, чи погодиться Тегеран на це.
Трамп погрожує Ірану
Нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням, якщо Тегеран не укладе ядерну угоду з Вашингтоном. У відповідь на це верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.
На початку квітня стало відомо, що Штати готуються до ймовірних зіткнень на Близькому Сході в контексті протистояння з Іраном.
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