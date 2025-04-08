Вашингтон и Тегеран договорились о переговорах, но есть нюанс: Иран уточнил формат

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США проведут с Ираном прямые ядерные переговоры. В Тегеране же утверждают, что встреча будет "непрямой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как отмечает NYT, если переговоры состоятся, это будет первая официальная встреча "с глазу на глаз" между двумя странами с тех пор, как Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном времен 44-го президента США Барака Обамы семь лет назад. При этом диалог состоится в "опасный момент", поскольку Иран якобы потерял противовоздушную оборону (ПВО) вокруг ключевых ядерных объектов из-за израильских ударов в октябре 2024-го.
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры на высшем уровне состоятся в Омане, но в "непрямом формате".
"Это и возможность, и испытание. Мяч на поле Америки", - добавил он в Х.
По словам неназванных чиновников, если непрямые переговоры между США и Ираном будут "уважительными и продуктивными", тогда же страны смогут договориться о прямой встрече.
Согласно данным The times of Israel:
Reuters отмечает, что переговоры состоятся в субботу, 12 апреля.
Недавно Трамп начал угрожать Ирану бомбардировками, если Тегеран откажется заключать ядерную сделку с Вашингтоном. В ответ на это верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.
Тем временем сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс, в комментарии для материала РБК-Украина, объяснил, способна ли Россия быть посредником между Ираном и США.
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