Вашингтон и Тегеран договорились о переговорах, но есть нюанс: Иран уточнил формат

Как отмечает NYT, если переговоры состоятся, это будет первая официальная встреча "с глазу на глаз" между двумя странами с тех пор, как Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном времен 44-го президента США Барака Обамы семь лет назад. При этом диалог состоится в "опасный момент", поскольку Иран якобы потерял противовоздушную оборону (ПВО) вокруг ключевых ядерных объектов из-за израильских ударов в октябре 2024-го.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры на высшем уровне состоятся в Омане, но в "непрямом формате".

"Это и возможность, и испытание. Мяч на поле Америки", - добавил он в Х.

По словам неназванных чиновников, если непрямые переговоры между США и Ираном будут "уважительными и продуктивными", тогда же страны смогут договориться о прямой встрече.

Согласно данным The times of Israel:

иранская сторона будет представлена командой во главе с Арагчи;

спецпредставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф возглавит американскую делегацию;

министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди выступит посредником.

Reuters отмечает, что переговоры состоятся в субботу, 12 апреля.