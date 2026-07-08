Ваші фото в Instagram може змінити ШІ Meta: що варто знати

ШІ-маніпуляції з чужими профілями

Окрім стандартних для таких нейромереж функцій - створення комедійних картинок за промптами та використання готових шаблонів для натхнення - Muse отримав вкрай суперечливу опцію.

Інструмент дозволяє користувачам брати фотографії з будь-якого публічного акаунта в Instagram і змінювати їх за допомогою ШІ.

Для цього достатньо просто тегнути людину. Після цього її знімок можна використовувати як основу для створення абсолютно нового ШІ-зображення.

Згідно з офіційними правилами Meta, компанія має право створювати контент на основі ваших відкритих фотографій, причому власника акаунта про такі маніпуляції навіть не повідомлятимуть.

Експерти та користувачі вже назвали це нововведення "приватною мінною пасткою", яке порушує базові принципи згоди.

У Meta запевняють, що люди "мають контроль" над ситуацією, оскільки в налаштуваннях профілю можна вручну вимкнути цю функцію. Проте за замовчуванням вона залишається активною для всіх.

Читайте більше: Meta наблизилась до читання свідомості: ШІ переводить думки у текст

Корисні функції та зв'язок із Marketplace

Попри скандал із приватністю, Muse Image має низку суто практичних інструментів.

Нейромережа дозволяє створювати персоналізовані рекламні макети, генерувати повністю робочі QR-коди за текстовим описом або безслідно видаляти випадкових людей (фотобомберів) із заднього плану знімків.

Також розробники додали функцію візуалізації інтер'єру, інтегровану з платформою оголошень Facebook Marketplace.

Користувачі можуть завантажити фото свого гаража чи кімнати і за допомогою ШІ подивитися, як там виглядатиме вживаний диван чи шафа перед тим, як купувати їх у продавця.

Крім того, на базі Muse запущено пакет нових ШІ-ефектів та кастомізованих фільтрів для Instagram Stories.

Ліміти та майбутній запуск відео

Наразі використання ШІ-моделі є безкоштовним для "повсякденної творчості". Проте у компанії попереджають: якщо користувач перевищить встановлений ліміт на генерацію, йому доведеться оформити платну підписку.

Також Meta офіційно підтвердила, що вже працює над інструментом Muse Video, який дозволить створювати ролики за допомогою ШІ.

Для багатьох аналітиків агресивне впровадження інструменту Muse, де збір даних увімкнено за замовчуванням, нагадало про минулі проблеми технологічного гіганта з регуляторами.

Зокрема, про рекордний штраф у 5 мільярдів доларів від Федеральної торгової комісії США через скандал із Cambridge Analytica у 2019 році, а також про вимушене закриття системи розпізнавання облич у 2021 році через судові позови щодо незаконного збору біометричних даних.