Meta серйозно прокачала Threads: у Live Chats з'явилися нові можливості

Meta оголосила про масштабне оновлення функції Live Chats у Threads. Свіжий апдейт додає підтримку автоматичного перекладу, розширює інструменти модерації для авторів контенту та відкриває доступ до створення чатів новим категоріям користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Як розширилися можливості Live Chats?

Функція "Живих чатів" була створена для текстового обговорення важливих подій (наприклад, спортивних матчів, презентацій чи кінопремій) у режимі реального часу.

На відміну від конкурентів, Threads робить ставку на швидкі групові текстові кімнати, і свіже оновлення додало кілька затребуваних опцій.

Головні технологічні зміни в оновленні:

Вбудований перекладач. Функція синхронного перекладу тексту дозволить користувачам з різних куточків світу безперешкодно брати участь у глобальних обговореннях, стираючи мовні бар'єри.

Спільне керування. Творці кімнат тепер можуть призначати трьох співведучих. Вони виконуватимуть роль запрошених гостей або додаткових модераторів, які допомагатимуть стежити за порядком у чаті.

Жорстка модерація. Організатори текстових трансляцій отримали право видаляти будь-які повідомлення з чату для всіх учасників. Крім того, розробники тестують новий дизайн, який візуально виділятиме репліки автора серед потоку повідомлень.

Розширення доступу. Можливість запускати власні Live Chats відкрили для всіх так званих "лідерів спільнот" (Community Champions) - активних блогерів із великою кількістю підписників, які регулярно підтримують дискусії.

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Усередині одного "Живого чату" активними можуть бути до 150 учасників - вони мають право надсилати текст, фото, відео, лінки та емодзі. Якщо цей ліміт перевищено, решта користувачів підключається у режимі "глядача":

вони бачать розмову,

можуть ставити реакції,

голосувати в опитуваннях,

не можуть писати самі.

Статистика Threads та плани на десктопну версію

На початку свого запуску Threads стикався з критикою через відсутність хронологічної стрічки, повноцінного пошуку та хетшегів. Це заважало платформі конкурувати з X у ніші термінових новин.

Проте після поступового додавання цих інструментів а також запуску прямих повідомлень (DMs), платформа продемонструвала стрімке зростання. У червні Threads офіційно перетнув позначку у 500 мільйонів активних користувачів щомісяця.

У компанії зазначають, що Live Chats стали унікальною фішкою, якої наразі немає у головного конкурента. Щодня на платформі створюються сотні таких кімнат, які збирають тисячі глядачів.

У Meta також анонсували майбутні апдейти, на які найбільше чекають автори контенту: найближчим часом "Живі чати" отримають повноцінну десктопну підтримку, а всередині самих діалогів з'явиться можливість закріплювати важливі повідомлення вгорі екрана.