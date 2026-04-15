Ваші дані під загрозою: навколо окулярів Meta скандал через ШІ-шпигуна

Розробники пояснюють: технологія, яку розробляє Meta, використовує ШІ для зіставлення зображення людини в об'єктиві окулярів із публічними даними у мережі.

Рівні ідентифікації

Перший рівень : система розпізнає людей, які вже є у списку друзів або контактів користувача на платформах Meta.

: система розпізнає людей, які вже є у списку друзів або контактів користувача на платформах Meta. Другий рівень : ШІ ідентифікує будь-кого, хто має публічний акаунт в Instagram або Facebook, підтягуючи інформацію про професію, стосунки та звички.

: ШІ ідентифікує будь-кого, хто має публічний акаунт в Instagram або Facebook, підтягуючи інформацію про професію, стосунки та звички. Співпраця зі силовиками: правозахисники вимагають від Meta розкрити деталі переговорів із федеральними агенціями (зокрема ICE) щодо використання цих даних у правоохоронних цілях.

Корпоративна стратегія - у чому вбачають цинізм

Особливе обурення викликав внутрішній меморандум компанії, який потрапив до ЗМІ. У ньому Meta пропонувала запустити розпізнавання облич у період "динамічного політичного середовища", коли увага громадських організацій буде відвернута на інші проблеми.

Фактично компанія планувала впровадити тотальне стеження тоді, "коли за нею ніхто не спостерігатиме".

У Meta офіційно заявляють, що наразі лише вивчають підходи до безпеки та наголошують, що конкуренти вже пропонують подібні продукти. Проте історія компанії з багатомільярдними штрафами за порушення біометричної приватності змушує суспільство сумніватися в обіцянках Цукерберга.

Аналітики припускають: якщо функція буде запущена, це може призвести до наймасштабнішої хвилі видалення акаунтів в історії соцмереж.