Apple випустить окуляри та "розумний" кулон із ШІ: перші деталі

Apple розробляє власну лінійку розумних окулярів Apple Glass, які стануть прямим конкурентом гаджетів Meta Ray-Ban. Новинка стане частиною масштабної стратегії з впровадження штучного інтелекту у носимі пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Apple Insider .

Примітно, що перше покоління Apple Glass не матиме повноцінних екранів доповненої реальності (AR). Натомість гаджет отримає камери для зйомки фото та відео, можливість приймати дзвінки, відтворювати музику та працювати зі сповіщеннями з iPhone.

Головною особливістю стане оновлена Siri в iOS 27. Завдяки вбудованим камерам та Apple Intelligence, голосовий помічник зможе аналізувати оточення користувача в реальному часі та відповідати на запитання на основі того, що він "бачить".

Дизайн та матеріали

Apple планує зробити окуляри впізнаваними аксесуарами на рівні з AirPods чи Apple Watch. Дизайнери розглядають чотири типи оправ:

масивні прямокутні (схожі на класичні Ray-Ban);

тонкі прямокутні;

великі овальні або круглі;

витончені круглі оправи у компактному корпусі.

Замість звичайного пластику розробники планують використовувати дорожчий ацетат. Камери матимуть вертикально орієнтовані лінзи з підсвічуванням. Окуляри випускатимуть у чорному, темно-синьому та світло-коричневому кольорах.

Стратегія ШІ-пристроїв від Apple

Окуляри - невелика частина нової екосистеми техногіганта. Компанія працює над ще двома пристроями з підтримкою комп'ютерного зору:

AirPods Pro з камерами : навушники отримають інфрачервоні сенсори для сканування простору.

: навушники отримають інфрачервоні сенсори для сканування простору. ШІ-кулон: компактний пристрій із камерами та мікрофонами, який можна носити на одязі (wearable pin).

Вихід Apple Glass на ринок очікується у період з 2026 по 2027 рік. Спеціальний кулон із ШІ з'явиться не раніше 2027 року.