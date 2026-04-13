Apple випустить окуляри та "розумний" кулон із ШІ: перші деталі

13:13 13.04.2026 Пн
2 хв
Чим здивують нові смарт-аксесуари?
aimg Ольга Завада
Apple випустить окуляри та "розумний" кулон із ШІ: перші деталі Siri працюватиме з камерами у новому гаджеті від Apple (колаж: РБК-Україна)

Apple розробляє власну лінійку розумних окулярів Apple Glass, які стануть прямим конкурентом гаджетів Meta Ray-Ban. Новинка стане частиною масштабної стратегії з впровадження штучного інтелекту у носимі пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Apple Insider.

Більше цікавого: Помста з Reddit: хакер запустив Mac OS X на Nintendo Wii після 10 років спроб

Примітно, що перше покоління Apple Glass не матиме повноцінних екранів доповненої реальності (AR). Натомість гаджет отримає камери для зйомки фото та відео, можливість приймати дзвінки, відтворювати музику та працювати зі сповіщеннями з iPhone.

Головною особливістю стане оновлена Siri в iOS 27. Завдяки вбудованим камерам та Apple Intelligence, голосовий помічник зможе аналізувати оточення користувача в реальному часі та відповідати на запитання на основі того, що він "бачить".

Дизайн та матеріали

Apple планує зробити окуляри впізнаваними аксесуарами на рівні з AirPods чи Apple Watch. Дизайнери розглядають чотири типи оправ:

  • масивні прямокутні (схожі на класичні Ray-Ban);
  • тонкі прямокутні;
  • великі овальні або круглі;
  • витончені круглі оправи у компактному корпусі.

Замість звичайного пластику розробники планують використовувати дорожчий ацетат. Камери матимуть вертикально орієнтовані лінзи з підсвічуванням. Окуляри випускатимуть у чорному, темно-синьому та світло-коричневому кольорах.

Стратегія ШІ-пристроїв від Apple

Окуляри - невелика частина нової екосистеми техногіганта. Компанія працює над ще двома пристроями з підтримкою комп'ютерного зору:

  • AirPods Pro з камерами: навушники отримають інфрачервоні сенсори для сканування простору.
  • ШІ-кулон: компактний пристрій із камерами та мікрофонами, який можна носити на одязі (wearable pin).

Вихід Apple Glass на ринок очікується у період з 2026 по 2027 рік. Спеціальний кулон із ШІ з'явиться не раніше 2027 року.

Ще більше цікавого:

Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта