Ваши данные под угрозой: вокруг очков Meta скандал из-за ИИ-шпионажа

09:51 15.04.2026 Ср
2 мин
ИИ сможет мгновенно находить имя, соцсети и личные данные любого человека в поле зрения
aimg Ольга Завада
Умные очки Meta способны идентифицировать любого (фото: Getty Images)

Более 70 правозащитных организаций обратились к Марку Цукербергу с требованием немедленно прекратить разработку функций распознавания лиц для умных очков Meta. Активисты утверждают, что технология Name Tag превратит гаджет в идеальный инструмент для преследователей, шантажистов и агрессоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Engadget.

Разработчики объясняют: технология, которую разрабатывает Meta, использует ИИ для сопоставления изображения человека в объективе очков с публичными данными в сети.

Уровни идентификации

  • Первый уровень: система распознает людей, которые уже есть в списке друзей или контактов пользователя на платформах Meta.
  • Второй уровень: ИИ идентифицирует любого, кто имеет публичный аккаунт в Instagram или Facebook, подтягивая информацию о профессии, отношениях и привычках.
  • Сотрудничество с силовиками: правозащитники требуют от Meta раскрыть детали переговоров с федеральными агентствами (в частности ICE) по использованию этих данных в правоохранительных целях.

Корпоративная стратегия - в чем видят цинизм

Особое возмущение вызвал внутренний меморандум компании, который попал в СМИ. В нем Meta предлагала запустить распознавание лиц в период "динамичной политической среды", когда внимание общественных организаций будет отвлечено на другие проблемы.

Фактически компания планировала внедрить тотальную слежку тогда, "когда за ней никто не будет наблюдать".

В Meta официально заявляют, что пока только изучают подходы к безопасности и отмечают, что конкуренты уже предлагают подобные продукты. Однако история компании с многомиллиардными штрафами за нарушение биометрической приватности заставляет общество сомневаться в обещаниях Цукерберга.

Аналитики предполагают: если функция будет запущена, это может привести к самой масштабной волне удаления аккаунтов в истории соцсетей.

