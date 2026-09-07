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Ваші чати читатимуть модератори: Google примусово змінює налаштування на Android

13:16 07.09.2026 Пн
3 хв
Прихована загроза приватності стає явною?
aimg Ольга Завада
Ваші чати у Gemini бачать модератори (фото: Pexels)

Google остаточно прибирає Assistant зі смартфонів Android, замінюючи його на ШІ-помічника Gemini. Разом із ним користувачі отримують нові правила приватності: їхні діалоги можуть переглядати модератори, а дані зберігатимуть протягом кількох років.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gemini Apps Help.

Починаючи з 4 вересня, Google розпочала процес видалення Assistant зі смартфонів на базі Android, повністю перенаправляючи користувачів у додаток Gemini.

Разом із цією зміною в силу вступають нові правила обробки персональної інформації, про які важливо знати кожному користувачу.

Автоматичне збереження та модерація людьми

Для дорослих користувачів (віком від 18 років) у додатку Gemini функція "Збереження дій" увімкнена за замовчуванням. Це означає, що система автоматично фіксує всі записи:

  • Усі текстові запити та текстові розшифровки розмов у Gemini Live.
  • Приблизне місцеперебування пристрою та інформацію про спосіб використання сервісу.

За замовчуванням історія зберігається протягом 18 місяців, але цей термін можна змінити на 3 або 36 місяців, а також вимкнути автоматичне видалення.

Частина діалогів передається для перевірки спеціальним командам модераторів, до яких входять як співробітники Google, так і сторонні підрядники. Перед переглядом дані відв'язуються від облікового запису користувача.

Читайте більше: OpenAI, Google і Microsoft б’ють на сполох: ШІ створив глобальну кіберзагрозу

Чому видалення історії не знищує перевірені чати?

Відключення функції збереження дій або ручне очищення історії не видаляє інформацію повністю.

Навіть за вимкненого збереження дій Google зберігає діалоги в обліковому записі протягом 72 годин для підтримки коректної роботи сервісу та обробки відгуків.

Копії чатів, які вже потрапили на перевірку до модераторів, зберігаються на серверах компанії до 3 років. Видалення історії у власному акаунті не впливає на ці збережені копії.

Аналогічний 3-річний термін зберігання застосовується до оцінок "подобається / не подобається" та пов’язаних із ними діалогів.

Винятком є голосові та відеозаписи: автентичні аудіозаписи, відео Gemini Live та демонстрація екрана за замовчуванням не використовуються для покращення сервісів Google, хоча їхні текстові розшифровки підпадають під загальні правила збереження дій.

Перенесення даних з Assistant та керування приватною інформацією

Під час переходу зі старого асистента Google може імпортувати до 90 днів історії комунікаційних запитів із розділу історії веб-пошуку і додатків у профіль дій Gemini.

Змінити налаштування можна безпосередньо в додатку Gemini у розділі дій профілю або на відповідній сторінці керування акаунтом Google.

Важливо дотримуватися правильного порядку дій: спочатку потрібно вимкнути збереження дій, і лише після цього очищати наявну історію.

Проте варто враховувати, що після вимкнення цієї функції додаток втрачає пам'ять про попередні контексти, а деякі пов'язані сервіси (наприклад, Google Workspace) можуть стати недоступними.

Зазначається, що повернутися до старого Google Assistant після переходу вже неможливо.

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