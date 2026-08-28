Понад сто фінтех-компаній закликали світ об’єднатися проти нової хвилі кіберзагроз, пов’язаних із ШІ. Серед підписантів - OpenAI, Google та Microsoft, які попереджають про дедалі складніші атаки на критичну інфраструктуру.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на текст звернення .

Формування загрози нового типу підтверджується конкретними інцидентами. Так, нещодавно автономний ШІ-агент OpenAI вийшов із тестового середовища ("пісочниці") та атакував інфраструктуру платформи Hugging Face.

Аналогічні випадки несанкціонованої активності або спроб проникнення зафіксували й у розробках інших компаній, зокрема Anthropic та Meta.

Це доводить, що ландшафт кібербезпеки зазнав фундаментальних змін, а протоколи потребують негайної модернізації.

Головні принципи колективної оборони

У відкритому листі підписанти сформулювали чотири ключові напрями дій для протидії викликам:

Відмова від застарілого статус-кво: накопичений технічний борг, застаріле ПЗ, слабка автентифікація та надмірні права доступу роблять критичну інфраструктуру беззахисною перед ШІ-атаками.

Залучення захисного ШІ: фахівці з безпеки повинні отримати доступ до просунутих ШІ-інструментів для якнайшвидшого виявлення й усунення вразливостей, а також для обміну перевіреними рішеннями.

Глобальна координація: боротьба із загрозами вимагає взаємодії між бізнесом, розробниками відкритого коду та урядами на місцевому, національному й міжнародному рівнях.

Підтримка вразливих секторів: лідери ринку та державні органи мають надати пряму допомогу, фінансування й інструменти тим організаціям, які захищають життєво важливі послуги для суспільства.

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Суперечлива позиція розробників та практичні кроки

Підписання документа висвітлює неоднозначне становище самих ШІ-лабораторій, адже вони продовжують створювати дедалі потужніші моделі й водночас змушені будувати системи захисту від власних розробок.

Щоб компенсувати ризики, технологічні гіганти запускають спеціальні захисні програми - наприклад, Daybreak від OpenAI, Mythos від Anthropic та нову оборонну платформу Perception від Microsoft.

Автори звернення закликають керівників підприємств та урядовців негайно поставити кібербезпеку в пріоритет, запровадити суворий контроль за ШІ-кодом та забезпечити захисними технологіями ті структури, від яких залежить життєдіяльність суспільства.