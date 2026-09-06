ШІ за дві доби знайшов відповідь, яку вчені шукали 10 років: як це можливо

ШІ-система на базі Google Gemini за дві доби дійшла висновку, на який науковцям знадобилося 10 років лабораторних досліджень. Її гіпотеза про передачу генетичних елементів між бактеріями повністю збіглася з результатами експериментів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Futura .

Як бактерії "викрадають" зброю у вірусів?

Предметом дослідження стали рухомі фрагменти ДНК під назвою cf-PICIs, які можуть переносити гени стійкості до антибіотиків між різними бактеріями.

Тривалий час науковці не розуміли, як їм вдається проникати в нові клітини, адже власного механізму для цього у них немає.

Багаторічні експерименти показали, що cf-PICIs знайшли незвичайний спосіб вирішити цю проблему. Вони створюють навколо себе захисну білкову оболонку, а для проникнення в бактерії фактично "позичають" хвостові структури інших вірусів - бактеріофагів.

Саме чужа система доставки дозволяє їм переносити генетичний матеріал навіть у ті види бактерій, до яких раніше вони не могли потрапити.

Щоб перевірити можливості ШІ, науковці надали системі короткий опис цієї проблеми, не розкриваючи результатів власних досліджень.

Важливо, що на той момент відповідь ще не була опублікована, тому ШІ не міг просто знайти готове пояснення в інтернеті.

Результати роботи алгоритму

Науковці заявили, що "були вражені". Чого вдалося досягти:

Точний результат за 48 годин: ШІ-система згенерувала 5 варіантів розвитку подій, і найімовірніша гіпотеза повністю відтворила виявлений у лабораторії механізм викрадення вірусних хвостових структур.

Перевірка на витік: відповідь була настільки детальною, що професор Пенадес зв'язався з Google, аби переконатися, що його неопубліковані дані випадково не потрапили у мережу. Компанія підтвердила абсолютну герметичність.

Нові інсайти для науки: інші 4 гіпотези від ШІ вказали на додаткові напрямки досліджень, які біологи раніше не враховували і зараз перевіряють експериментально.

Автори дослідження підкреслюють, що ШІ не зробив самостійного відкриття і не може замінити реальну роботу з біологічними зразками.

Подібні алгоритми працюють як надшвидкий фільтр: вони дозволяють вченим миттєво відсіяти неефективні версії та зосередитися на найперспективніших гіпотезах ще до початку дорогих лабораторних випробувань.