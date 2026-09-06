ua en ru
Нд, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ за дві доби знайшов відповідь, яку вчені шукали 10 років: як це можливо

14:19 06.09.2026 Нд
2 хв
Висновок алгоритму був унікальним, адже інформації в інтернеті на той час не було
aimg Ольга Завада
ШІ за дві доби знайшов відповідь, яку вчені шукали 10 років: як це можливо Google заощадить роки випробувань вченим (фото: Google Deepmind)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ШІ-система на базі Google Gemini за дві доби дійшла висновку, на який науковцям знадобилося 10 років лабораторних досліджень. Її гіпотеза про передачу генетичних елементів між бактеріями повністю збіглася з результатами експериментів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Futura.

Як бактерії "викрадають" зброю у вірусів?

Предметом дослідження стали рухомі фрагменти ДНК під назвою cf-PICIs, які можуть переносити гени стійкості до антибіотиків між різними бактеріями.

Тривалий час науковці не розуміли, як їм вдається проникати в нові клітини, адже власного механізму для цього у них немає.

Багаторічні експерименти показали, що cf-PICIs знайшли незвичайний спосіб вирішити цю проблему. Вони створюють навколо себе захисну білкову оболонку, а для проникнення в бактерії фактично "позичають" хвостові структури інших вірусів - бактеріофагів.

Саме чужа система доставки дозволяє їм переносити генетичний матеріал навіть у ті види бактерій, до яких раніше вони не могли потрапити.

Щоб перевірити можливості ШІ, науковці надали системі короткий опис цієї проблеми, не розкриваючи результатів власних досліджень.

Важливо, що на той момент відповідь ще не була опублікована, тому ШІ не міг просто знайти готове пояснення в інтернеті.

Читайте більше: Провал захисту ШІ: чат-боти можуть допомагати у підготовці до самогубства

Результати роботи алгоритму

Науковці заявили, що "були вражені". Чого вдалося досягти:

Точний результат за 48 годин: ШІ-система згенерувала 5 варіантів розвитку подій, і найімовірніша гіпотеза повністю відтворила виявлений у лабораторії механізм викрадення вірусних хвостових структур.

Перевірка на витік: відповідь була настільки детальною, що професор Пенадес зв'язався з Google, аби переконатися, що його неопубліковані дані випадково не потрапили у мережу. Компанія підтвердила абсолютну герметичність.

Нові інсайти для науки: інші 4 гіпотези від ШІ вказали на додаткові напрямки досліджень, які біологи раніше не враховували і зараз перевіряють експериментально.

Автори дослідження підкреслюють, що ШІ не зробив самостійного відкриття і не може замінити реальну роботу з біологічними зразками.

Подібні алгоритми працюють як надшвидкий фільтр: вони дозволяють вченим миттєво відсіяти неефективні версії та зосередитися на найперспективніших гіпотезах ще до початку дорогих лабораторних випробувань.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google Штучний інтелект Науковці
Новини
Росія понад дві години била по Запоріжжю: у місті палають будинки, постраждали 6 людей
Росія понад дві години била по Запоріжжю: у місті палають будинки, постраждали 6 людей
Аналітика
Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь