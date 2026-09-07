Ваши чаты будут читать модераторы: Google принудительно изменяет настройки на Android

Начиная с 4 сентября Google начала процесс удаления Assistant со смартфонов на базе Android, полностью перенаправляя пользователей в приложение Gemini.

Вместе с этим изменением вступают в силу новые правила обработки персональной информации, о которых важно знать каждому пользователю.

Автоматическая сохранность и модерация людьми

Для взрослых пользователей (до 18 лет) в приложении Gemini функция "Сохранение действий" включена по умолчанию. Это означает, что система автоматически фиксирует все записи:

Все текстовые запросы и расшифровки разговоров в Gemini Live.

Приблизительное местонахождение устройства и информацию о способе использования сервиса.

По умолчанию история сохраняется в течение 18 месяцев, но этот срок можно изменить на 3 или 36 месяцев, а также отключить автоматическое удаление.

Часть диалогов передается для проверки специальным командам модераторов, в которые входят как сотрудники Google, так и посторонние подрядчики. Перед просмотром данные отвязываются от аккаунта пользователя.

Почему удаление истории не уничтожает проверенные чаты?

Отключение функции сохранения действий или ручная очистка истории не удаляет информацию полностью.

Даже при отключенной сохранности действий Google сохраняет диалоги в аккаунте в течение 72 часов для поддержания корректной работы сервиса и обработки отзывов.

Копии чатов, уже попавших на проверку к модераторам, хранятся на серверах компании до 3 лет. Удаление истории в аккаунте не влияет на эти сохраненные копии.

Аналогичный 3-летний срок хранения применяется к оценкам "нравится/не нравится" и связанных с ними диалогов.

Исключением являются голосовые и видео: аутентичные аудиозаписи, видео Gemini Live и демонстрация экрана по умолчанию не используются для улучшения сервисов Google, хотя их текстовые расшифровки подпадают под общие правила сохранения действий.

Перенос данных с Assistant и управление приватной информацией

При переходе из старого ассистента Google может импортировать до 90 дней истории коммуникационных запросов из раздела истории веб-поиска и приложений в профиль действий Gemini.

Изменить настройки можно непосредственно в приложении Gemini в разделе действий профиля или на соответствующей странице управления аккаунтом Google.

Важно соблюдать правильный порядок действий : сначала нужно отключить сохранение действий, и только после этого очищать существующую историю.

Однако следует учитывать, что при отключении этой функции приложение теряет память о предыдущих контекстах, а некоторые связанные сервисы (например, Google Workspace) могут стать недоступными.

Вернуться к старому Google Assistant после перехода уже невозможно.