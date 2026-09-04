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Більше не треба друкувати: Google змінює Gmail, Docs і Keep

11:19 04.09.2026 Пт
2 хв
Клавіатура стане непотрібною?
aimg Ольга Завада
Більше не треба друкувати: Google змінює Gmail, Docs і Keep Gmail отримав голосовий пошук на базі Gemini (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google перетворює Gmail, Docs і Keep на голосових ШІ-помічників. Нові функції Gemini дозволяють спілкуватися з поштою, документами та нотатками - шукати інформацію, ставити запитання й створювати контент без рук.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.

Можливості Gmail Live, Docs Live та Keep Live

Розробники зазначають, що нові функції створені для того, щоб мінімізувати використання клавіатури та прискорити виконання повсякденних завдань.

Під час розмови з асистентом користувачі бачать текстову транскрипцію діалогу в реальному часі.

Gmail Live: замість введення запитів у пошуковий рядок можна голосом запитати асистента про вміст вхідних листів. Gemini знайде потрібні листи, підсумує їхній зміст або відповість на уточнювальні запитання щодо листування.

Docs Live: дозволяє голосом описати ідею або концепцію, після чого ШІ створить першу чернетку документа. Для формування тексту асистент може використовувати дані з Gmail, Google Drive, робочих чатів або шукати інформацію безпосередньо в мережі.

Keep Live перетворює додаток на голосовий блокнот для швидкого фіксування думок без набору тексту.

Асистент може самостійно формувати списки та підбирати структуровані дані - наприклад, скласти повний список інгредієнтів для приготування певної страви за голосовим проханням.

Читайте більше: Велике оновлення Gemini: що зміниться у чатах, сповіщеннях та ШІ-агенті

Доступність та розвиток голосової екосистеми Google

Функція Gmail Live доступна для користувачів тарифних планів Google AI Plus, Pro та Ultra.

Інструменти Docs Live і Keep Live доступні для користувачів тарифів Google AI Pro та Ultra.

На першому етапі сервіси працюють англійською мовою у додатках для iOS та Android, а незабаром їх розгорнуть і для корпоративних клієнтів Google Workspace Business.

Запуск інструментів Live став черговим кроком компанії у побудові суцільної голосової екосистеми.

Кілька місяців тому Google додав функцію диктування у застосунок для Mac, а смартфони серії Pixel 11 отримали інструмент Rambler на базі Gemini, який автоматично видаляє слова-паразити з надиктованого голосового повідомлення

Також техногігант нещодавно випустив нову спеціалізовану модель Gemini 3.5 Transcribe, призначену для високоточного перетворення мови у текст.

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