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Ваши чаты будут читать модераторы: Google принудительно изменяет настройки на Android

13:16 07.09.2026 Пн
3 мин
Скрытая угроза конфиденциальности становится явной?
aimg Ольга Завада
Ваши чаты будут читать модераторы: Google принудительно изменяет настройки на Android Ваши чаты в Gemini видят модераторы (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google окончательно убирает Assistant со смартфонов Android, заменяя его на ИИ-помощника Gemini. Вместе с ним пользователи получают новые правила конфиденциальности: их диалоги могут просматривать модераторы, а данные будут сохраняться в течение нескольких лет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gemini Apps Help.

Начиная с 4 сентября Google начала процесс удаления Assistant со смартфонов на базе Android, полностью перенаправляя пользователей в приложение Gemini.

Вместе с этим изменением вступают в силу новые правила обработки персональной информации, о которых важно знать каждому пользователю.

Автоматическая сохранность и модерация людьми

Для взрослых пользователей (до 18 лет) в приложении Gemini функция "Сохранение действий" включена по умолчанию. Это означает, что система автоматически фиксирует все записи:

  • Все текстовые запросы и расшифровки разговоров в Gemini Live.
  • Приблизительное местонахождение устройства и информацию о способе использования сервиса.

По умолчанию история сохраняется в течение 18 месяцев, но этот срок можно изменить на 3 или 36 месяцев, а также отключить автоматическое удаление.

Часть диалогов передается для проверки специальным командам модераторов, в которые входят как сотрудники Google, так и посторонние подрядчики. Перед просмотром данные отвязываются от аккаунта пользователя.

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Почему удаление истории не уничтожает проверенные чаты?

Отключение функции сохранения действий или ручная очистка истории не удаляет информацию полностью.

Даже при отключенной сохранности действий Google сохраняет диалоги в аккаунте в течение 72 часов для поддержания корректной работы сервиса и обработки отзывов.

Копии чатов, уже попавших на проверку к модераторам, хранятся на серверах компании до 3 лет. Удаление истории в аккаунте не влияет на эти сохраненные копии.

Аналогичный 3-летний срок хранения применяется к оценкам "нравится/не нравится" и связанных с ними диалогов.

Исключением являются голосовые и видео: аутентичные аудиозаписи, видео Gemini Live и демонстрация экрана по умолчанию не используются для улучшения сервисов Google, хотя их текстовые расшифровки подпадают под общие правила сохранения действий.

Перенос данных с Assistant и управление приватной информацией

При переходе из старого ассистента Google может импортировать до 90 дней истории коммуникационных запросов из раздела истории веб-поиска и приложений в профиль действий Gemini.

Изменить настройки можно непосредственно в приложении Gemini в разделе действий профиля или на соответствующей странице управления аккаунтом Google.

Важно соблюдать правильный порядок действий : сначала нужно отключить сохранение действий, и только после этого очищать существующую историю.

Однако следует учитывать, что при отключении этой функции приложение теряет память о предыдущих контекстах, а некоторые связанные сервисы (например, Google Workspace) могут стать недоступными.

Вернуться к старому Google Assistant после перехода уже невозможно.

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