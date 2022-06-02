"Ваша карьера будет завершена". Верещук обратилась к педагогам в оккупации

Педагогов на временно захваченных территориях Украины призвали не сотрудничать с оккупантами. После освобождения населенных пунктов карьера учителей-коллаборантов может закончиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук в Telegram .

Она призвала педагогов выезжать на подконтрольные Украине территории и не помогать российским оккупантам организовывать учебный процесс.

"Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но, ваша карьера педагога на этом будет завершена", - отметила министр.

Верещук также призвала родителей не отдавать детей в оккупантские учебные заведения и переезжать в безопасные регионы.

"Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не там с ними. Немножко терпения, и все наладится", - добавила она.