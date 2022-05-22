В Мариуполе оккупанты планируют ввести образование РФ. Несогласным угрожают "последствиями"
В Мариуполе оккупанты планируют с нового учебного года внедрить российские "стандарты образования". Несогласным учителям угрожают "негативными последствиями".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.
Как отмечает омбудсмен, в переходный период на "российские стандарты" в школах Мариуполя будут преподавать три предмета:
- русский язык и литературу;
- историю России;
- математику.
Оккупационные власти уже провели собрание с учителями. Педагогов принуждаются к сотрудничеству в организации образовательного процесса. "Несогласным угрожают "негативными "последствиями - от "фильтрационных лагерей" до ограничения "гуманитарной" помощи", - уточнила Денисова.
Напомним, на захваченных территориях оккупационные власти принудительно внедряют в украинских учебных заведениях "стандарты российского образования". Известно, что около 3,5 тысячи преподавателей уже проходят переподготовку.
Отметим, накануне оккупанты объявили о создании в Мариуполе "добровольных дружин". Жителей города хотят привлечь к патрулированию улиц и поиску специалистов, включая учителей.
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