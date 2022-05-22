В Мариуполе оккупанты планируют ввести образование РФ. Несогласным угрожают "последствиями"

В Мариуполе оккупанты планируют с нового учебного года внедрить российские "стандарты образования". Несогласным учителям угрожают "негативными последствиями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

Как отмечает омбудсмен, в переходный период на "российские стандарты" в школах Мариуполя будут преподавать три предмета:

русский язык и литературу;

историю России;

математику.

Оккупационные власти уже провели собрание с учителями. Педагогов принуждаются к сотрудничеству в организации образовательного процесса. "Несогласным угрожают "негативными "последствиями - от "фильтрационных лагерей" до ограничения "гуманитарной" помощи", - уточнила Денисова.