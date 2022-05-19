Около 3,5 тысячи учителей оккупанты переучивают на "стандарты РФ", - Денисова
Оккупационные власти принудительно насаждают в украинских учебных заведениях российские "стандарты образования". Около 3,5 тысячи преподавателей проходят переподготовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.
"Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство", - написала в своем Facebook омбудсмен.
По ее словам, для этого оккупационные власти насаждают в украинских учебных заведениях на временно захваченных территориях преподавание по "стандартам РФ".
По данным омбудсмена, около 3,5 тысячи украинских учителей уже проходят переквалификацию на "российские стандарты" образования для работы на временно захваченных территориях.
Напомним, на захваченных украинских территориях оккупанты готовят "референдумы" по присоединению к России или созданию так называемых "народных республик". О подготовке одного из таких плебисцитов в Энергодаре сообщила Запорожская областная военная администрация.
Отметим, в Украине только в апреле было убито около 100 детей, но реальные цифры могут быть значительно выше.
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