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"Вашу кар’єру буде завершено". Верещук звернулась до педагогів в окупації

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Україна, Четвер 02 червня 2022 13:50
"Вашу кар’єру буде завершено". Верещук звернулась до педагогів в окупації Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Педагогів на тимчасово захоплених територіях України закликали не співпрацювати з окупантами. Після звільнення населених пунктів кар'єра вчителів-колаборантів може закінчитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.

Вона закликала педагогів виїжджати на підконтрольні Україні території та не допомагати російським окупантам організовувати навчальний процес.

"Не працюйте на окупантів. Просто переїдьте на підконтрольну Уряду України територію. Робота тут вам знайдеться. Якщо будете працювати на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але, вашу кар’єру педагога на цьому буде завершено", - зазначила міністр.

Верещук також закликала батьків не віддавати дітей в окупантські навчальні заклади та переїжджайте у безпечні регіони.

"Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів дуже важко. Але майбутнє тут з нами, а не там з ними. Трішки терпіння, і все налагодиться", - додала вона.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти хочуть перевести вціліли школи на російські "стандарти освіти". Вчителям погрожують "наслідками".

Також відомо, що окупаційна влада примусово змушує вчителів на захоплених територіях проходити "перепідготовку".

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Ірина Верещук Війна Росії проти України
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