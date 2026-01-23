"Ваш господар у Москві не протримається 100 років": Сибіга жорстко відповів Орбану

Що передувало

Сьогодні, 23 січня, Орбан заявив, що не бачить можливості для приєднання України до ЄС в осяжному майбутньому. Він припустив, що в Угорщині "в найближчі 100 років" не буде парламенту, який проголосує за це.

Крім того, угорський прем'єр звинуватив владу України у спробах дестабілізувати його уряд, оскільки, вважає він, Київ "зацікавлений у зміні політичного керівництва Угорщини на більш лояльне".

Інші заяви Орбана

Раніше Орбан заявив, що розраховує на припинення війни в Україні до 2027 року. На його думку, після цього санкції проти РФ скасують, оскільки плани ЄС щодо заборони російських нафти та газу шкідливі для Угорщини.

Крім того, Орбан закликав громадян підтримати його партію "Фідес" на парламентських виборах 2026 року. Він заявляв, що це необхідно для того, аби Угорщина "не опинилася втягнутою у війну".

РБК-Україна раніше писало, що, на думку Орбана, у 2026 році США можуть "укласти мир" з Росією, проігнорувавши як Україну, так і Європу. Угорський прем'єр наголосив, що його країна планує отримати велику вигоду від нормалізації відносин США та Росії.

Зазначимо, Орбан також втрапив у скандал, порівнявши лідерів ЄС з диктатором Третього Рейху Адольфом Гітлером та імператором Франції Наполеоном.