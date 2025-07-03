Варварський воєнний злочин. Сибіга різко відреагував на удар РФ по порту в Одесі

Як відзначив голова відомства, терористи навмисно завдали удару по цивільній інфраструктурі та іноземному вантажному судну. Серед постраждалих - двоє громадян Сирії.

"Це варварський воєнний злочин. Росія відкидає всі спроби досягти припинення вогню і просування миру. Москва лише посилює терор і повинна зазнати посиленого тиску - без зволікань", - додав він.

Фото: наслідку удару РФ по порту в Одесі (x.com/andrii_sybiha)

За словами міністра, він лише нещодавно відвідував порт разом з німецьким колегою Йоханном Вадефулем й були свідками шкоди від системних ударів. Зокрема додав, що удар є частиною цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України, а також глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства.

"Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції на цей варварський удар, включно з чітким засудженням та діями, спрямованими на посилення тиску на агресора та зміцнення України. Москва має зрозуміти, що такі дії не будуть толеруватися", - зауважив міністр.