Варварское военное преступление. Сибига резко отреагировал на удар РФ по порту в Одессе

Российские террористы, сегодня, 3 июля, атаковали Одесский порт, в результате чего погибли два человека. Также шестеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига.
Как отметил глава ведомства, террористы намеренно нанесли удар по гражданской инфраструктуре и иностранному грузовому судну. Среди пострадавших - двое граждан Сирии.
"Это варварское военное преступление. Россия отвергает все попытки достичь прекращения огня и продвижения мира. Москва лишь усиливает террор и должна подвергнуться усиленному давлению - без промедлений", - добавил он.
Фото: последствия удара РФ по порту в Одессе (x.com/andrii_sybiha)
По словам министра, он только недавно посещал порт вместе с немецким коллегой Йоханном Вадефулем и были свидетелями вреда от системных ударов. В частности добавил, что удар является частью целенаправленной кампании России против экономики и сельского хозяйства Украины, а также глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства.
"Мы призываем к решительной международной реакции на этот варварский удар, включая четкое осуждение и действия, направленные на усиление давления на агрессора и укрепление Украины. Москва должна понять, что такие действия не будут терпеть", - отметил министр.
Днем, 3 июля, в Одессе прогремел мощный взрыв. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе баллистики из Крыма. Позже глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил о двух погибших и трех травмированных из-за ракетного удара, но количество пострадавших в итоге возросло.
Подробнее об атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.
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