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Варварські дії: у Британії обурились масованою атакою РФ на Україну

Британія, П'ятниця 06 червня 2025 15:29
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Варварські дії: у Британії обурились масованою атакою РФ на Україну Фото: міністр закордонних справ Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі рішуче засудив масовану атаку РФ по українських містах, унаслідок якої загинули мирні жителі та рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра в соцмережі Х.

"Путін знову атакує міста, будинки та цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед убитих були співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невпинно працювали над порятунком та захистом життів", - написав Девід Леммі.

Глава британського МЗС наголосив, що загиблі не були військовими, а російські удари є ще одним доказом цілеспрямованого терору проти мирного населення України.

Варварські дії: у Британії обурились масованою атакою РФ на Україну

Комбінований удар по Україні

В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. Під ударом був Київ, Тернопіль, Чернігів, Луцьк та Львівська область.

Відомо, що у Києві загинули троє рятувальників, які ліквідували наслідки ворожої нічної атаки. За останніми даними у столиці поранення дістали 14 рятувальників. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

РБК-Україна зібрала інформацію про наслідки у регіонах в одному матеріалі.

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