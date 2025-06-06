Варварські дії: у Британії обурились масованою атакою РФ на Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі рішуче засудив масовану атаку РФ по українських містах, унаслідок якої загинули мирні жителі та рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра в соцмережі Х.

Глава британського МЗС наголосив, що загиблі не були військовими, а російські удари є ще одним доказом цілеспрямованого терору проти мирного населення України.

"Путін знову атакує міста, будинки та цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед убитих були співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невпинно працювали над порятунком та захистом життів", - написав Девід Леммі.

Комбінований удар по Україні

В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. Під ударом був Київ, Тернопіль, Чернігів, Луцьк та Львівська область.

Відомо, що у Києві загинули троє рятувальників, які ліквідували наслідки ворожої нічної атаки. За останніми даними у столиці поранення дістали 14 рятувальників. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

РБК-Україна зібрала інформацію про наслідки у регіонах в одному матеріалі.

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