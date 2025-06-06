Варварские действия: в Британии возмутились массированной атакой РФ на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми решительно осудил массированную атаку РФ по украинским городам, в результате которой погибли мирные жители и спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в соцсети Х.

Глава британского МИД подчеркнул, что погибшие не были военными, а российские удары являются еще одним доказательством целенаправленного террора против мирного населения Украины.

"Путин снова атакует города, дома и гражданских лиц. Это не военные цели, а варварские действия. Среди убитых были сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые неустанно работали над спасением и защитой жизней", - написал Дэвид Лемми.

Комбинированный удар по Украине

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. Под ударом был Киев, Тернополь, Чернигов, Луцк и Львовская область.

Известно, что в Киеве погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия вражеской ночной атаки. По последним данным в столице ранения получили 14 спасателей. Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине.

РБК-Украина собрала информацию о последствиях в регионах в одном материале.

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