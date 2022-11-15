"Варварська війна". Сунак заявив, що Росія має забратися з України

До того ж, зазначається, що Сунак, виступаючи на першому засіданні, яке було закритим для ЗМІ, також розкритикував відсутність на саміті президента Росії Володимира Путіна.

"Примітно, що Путін не відчував можливості приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися", - сказав він.

Прем'єр-міністр Британії назвав найважливішу річ, яку зараз може зробити РФ.

"Тому що найбільша різниця, яку хтось може зробити, це те, щоб Росія пішла з України та припинила цю варварську війну", - додав він.

Раніше Сунак заявляв про намір "кинути виклик" Путіну на саміті G20 в Індонезії.

Він також назвав Росію "країною-ізгоєм" та запропонував план щодо зниження її впливу на світову економіку.

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