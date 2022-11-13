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Прем'єр Британії хоче "кинути виклик" Путіну на саміті G20

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Європа, Неділя 13 листопада 2022 11:38
Прем'єр Британії хоче "кинути виклик" Путіну на саміті G20 Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має намір "кинути виклик" російському диктатору Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

"Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхню презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20" , - сказав він.

За його словами, на відміну від Росії, Британія та союзники працюватимуть разом, щоб вирішити світові проблеми.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої двадцятки" наступного тижня мають намір засудити загрозу застосування ядерної зброї та вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії. Натомість відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Також стало відомо, що президент США Джо Байден проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у понеділок, 14 листопада. Обидва лідери обговорять низку регіональних та глобальних питань.

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