Прем'єр Британії хоче "кинути виклик" Путіну на саміті G20

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph .

"Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхню презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20" , - сказав він.

За його словами, на відміну від Росії, Британія та союзники працюватимуть разом, щоб вирішити світові проблеми.