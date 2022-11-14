"Країна-ізгой": прем'єр Британії запропонував план з економічної ізоляції Росії

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак назвав Росію "країною-ізгоєм" та запропонував план щодо зниження її впливу на світову економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

На його думку, країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв та виробляти більше продовольства.

План Сунака складається з п'яти пунктів:

Продовження підтримки тим, кому вона найбільше потрібна зимою. Прем'єр зазначив, що Великобританія продовжує допомагати Україні, своїм громадянам у плані рахунків за електроенергію, а також вживає заходів щодо запобігання голоду у світі/

Країни, які мають можливість, мають виробляти більше продовольства та вивільняти запаси. Ріші Сунак звинуватив Росію у використанні продовольства як зброю та підтримав зусилля ООН щодо продовження зернової угоди.

Забезпечення безпеки ланцюжків постачання та швидка відмова від енергозалежності від таких країн, як Росія.

Залишатися прихильними до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки.

Виявляти тих, хто використовує свої можливості, щоб створити кредитні пастки для країн, що розвиваються (політика при якій країна-кредитор збільшує свій вплив шляхом збільшення боргу країні-позичальнику), а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що ще влітку, коли Сунак виборював прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде в Україну.

До того ж Сунак підтвердив постійну підтримку України з боку Лондона і погодився з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій.

Він також зазначав, що війна Росії проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

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