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"Варварская война". Сунак заявил, что Россия должна уйти с Украины

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская армия должна уйти из Украины и прекратить варварскую войну против нашего государства.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак на саммите G20, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

К тому же, отмечается, что Сунак, выступая на первом заседании, которое было закрытым для СМИ, также раскритиковал отсутствие на саммите президента России Владимира Путина.

"Примечательно, что Путин не почувствовал возможности присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы продолжили бы разбираться", - сказал он.

Премьер-министр Британии назвал важнейшую вещь, которую сейчас может совершить РФ.

"Потому что самая большая разница, которую кто может сделать, это то, чтобы Россия ушла из Украины и прекратила эту варварскую войну", - добавил он.

Ранее Сунак заявлял о намерении "бросить вызов" Путину на саммите G20 в Индонезии.

Он также назвал Россию "страной-изгоем" и предложил план по снижению ее влияния на мировую экономику.

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