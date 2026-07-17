Varus купує "Коло": об’єднана мережа може увійти у топ-4 ритейлерів за розміром

Керівна структура мережі Varus поглинає 100% магазинів "Коло", виводячи компанію у топ-4 ритейлерів України за кількістю торгових точок після АТБ, Fozzy Group та "Сімі". Цей крок дозволить їй зрости на 67,9% – до понад 370 торгових точок.
РБК-Україна запитало в експертів, як вони оцінюють нову угоду злиття і поглинання на ринку ритейлу.
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Фінансові показники компанії "Омега", яка оперує під брендом Varus, демонструють готовність до такого масштабування: у 2025 році її виторг зріс на 20,3% до 24,1 млрд грн, а чистий прибуток збільшився на 15,1% і склав 41,4 млн грн.
Додатковим ресурсом для розвитку став отриманий у квітні 2026 року другий транш кредиту від ЄБРР у розмірі 10 млн доларів, призначений для розширення мережі та впровадження "зелених технологій".
Крім того, у Varus відносно низьке кредитне навантаження, тож проблем з поглинанням нового активу не повинно бути, зазначив у коментарі РБК–Україна керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.
"Varus виглядає хорошим позичальником. Тим більше, за макростатистикою, ритейл – це одна із найбільш динамічних галузей нашої економіки, де реальні, з поправкою на інфляцію, обороти вже перевищують довоєнні рівні", – підкреслив інвестиційний аналітик.
СЕО Varus Наталія Азюковська наголошує в офіційному прес-релізі, що придбання мережі "Коло" – стратегічна інвестиція у майбутнє українського ритейлу.
РБК-Україна звернулося до BGV Group Management з проханням розповісти більше про угоду, але в компанії лише зіслалися на офіційний реліз. Тим самим надали право конкурентам та експертам коментувати деталі угоди.
За кількістю магазинів провідне становище займають АТБ Маркет і Fozzy Group. Завдяки угоді Varus має змогу переміститися з сьомого місця зі 120 магазинами на четверте – з 374.
Попри суттєве збільшення кількості об'єктів, галузеві експерти обережно оцінюють шанси Varus змінити ситуацію на ринку.
Комерційний директор GDS Анна Анісімова у коментарі РБК-Україна зазначає, що поглинання "Кола" глобально не перетворює поточну "тріополію" АТБ, Fozzy, Novus на "квадрополію".
З визначенням, що на ринку існує тріополія, не погоджується голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.
"Я б не говорив про "тріополію". Лідери безумовно це АТБ і Fozzy. Novus на рівні з Varus", – зазначив експерт.
На його думку, Varus дійсно збільшить свою ринкову частку, однак лідери ринку, які формували свої позиції роками, зберігають значний масштаб і конкурентні переваги.
Інакше вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital. "Звісно, ця угода допоможе Varus наблизитися до третього місця, а далі все залежатиме від реалізації їх стратегії", – пояснює Паращій.
Для набуття статусу повноцінного національного гравця першого ешелону необхідна не лише кількість точок, а й потужна логістична інфраструктура, закупівельна сила та широке географічне покриття по всій країні.
Протягом найближчих двох років стане зрозуміло, чи зможе операційна модель Varus конвертувати цей кількісний ривок у реальну ринкову вагу.
"Формат convenience store для Varus – це нові можливості, нові ринки та перспектива зростання в інших регіонах", – оцінює значення угоди голова громадської спілки "Українська Рада торгових центрів" (УРТЦ) Максим Гаврюшин.
Convenience store – один із найдинамічніших сегментів українського ритейлу, який має довоєнне коріння і продовжує активно розвиватися. Входження у нього Varus відкриває для компанії нові горизонти, вважають експерти.
Фото: топ-10 мереж за кількістю торгових точок в Україні (РБК-Україна)
Одним із ключових мотивів поточної M&A-активності (злиття та поглинання) є боротьба за вигідні локації. Експерти вказують, що вільних місць під формат convenience у столиці та обласних центрах небагато.
Хоча не можна сказати, що ресурс уже вичерпано. Адже придбання готової мережі вирішує це питання у двох важливих для ритейлу регіонах – у Києві та Одесі. Зокрема, в Одеській області у "Коло", за даними Асоціації ритейлерів України, було 16 магазинів.
"За допомогою угоди Varus посилить свої позиції у Київському регіоні, де зосереджена більшість магазинів "Коло", – вважає Жук.
Купуючи існуючі мережі, українські оператори "запобігають" входу потужних іноземних брендів, таких як польські Jabka чи Biedronka. Цей тренд підкріплюється і позицією власників нерухомості, які все частіше обирають надійних орендарів із чіткою стратегією консолідації.
Мережа "Коло", яка належала компанії "Арітейл", пов’язаній із співвласником АТБ Геннадієм Буткевичем через BVG Management, останні шість років демонструвала певну стагнацію, утримуючись у межах 220–250 магазинів.
Для Varus, який спеціалізується на великих супермаркетах, управління точками площею до 100 кв. м є новим викликом.
"Питання інтеграції залишається відкритим: бренд "Коло" можуть або зберегти як окремий напрям, або повністю трансформувати під стандарти Varus", – зазначає у коментарі РБК-Україна співзасновник порталу All Retail та директор компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля.