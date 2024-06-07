Не варто плутати поняття. Чи є ризики повного блекауту в Україні

Що таке "блекаут"

"Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" підкреслили, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які "Укренерго" саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

Чи може в Україні бути блекаут

"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - зазначили в "Укренерго".

Україна вже переживала блекаут у листопаді 2022 року. Тоді через російські ракетні удари від електромережі відключилися Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла.

Зникла електрика у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Чернігові, Дніпрі, Житомирі, Вінниці, Кропивницькому та інших містах. Відсутність світла призвела до перебоїв із водою, опаленням, мобільним зв'язком та Інтернетом. У багатьох містах зупинився електротранспорт.

Але вже за декілька днів енергетики забезпечили понад 70% потреб електроенергії по Україні.

У 2022-2023 роках українська енергосистема пережила 15 ракетних та 18 атак дронами.

Хвиля нових атак на енергосистему України розпочалася у березні 2024 року. Тоді було втрачено до 6 ГВт генерації. Наразі цифра втрат - близько 9 ГВТ.

У квітні 2024 року міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде. "На жаль, немає жодних сумнівів у тому, що атаки ворога продовжуватимуться. Проте енергосистема є цілісною. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр.