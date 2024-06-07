Не варто плутати поняття. Чи є ризики повного блекауту в Україні

Оператор системи передачі електроенергії в Україні компанія "Укренерго" наразі не передбачає верогідності блекауту в країні.
Про це йдеться в коментарі компанії "Укренерго" для "РБК-Україна".
"Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи", - зазначили в компанії.
В "Укренерго" підкреслили, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які "Укренерго" саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.
"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - зазначили в "Укренерго".
Україна вже переживала блекаут у листопаді 2022 року. Тоді через російські ракетні удари від електромережі відключилися Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла.
Зникла електрика у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Чернігові, Дніпрі, Житомирі, Вінниці, Кропивницькому та інших містах. Відсутність світла призвела до перебоїв із водою, опаленням, мобільним зв'язком та Інтернетом. У багатьох містах зупинився електротранспорт.
Але вже за декілька днів енергетики забезпечили понад 70% потреб електроенергії по Україні.
У 2022-2023 роках українська енергосистема пережила 15 ракетних та 18 атак дронами.
Хвиля нових атак на енергосистему України розпочалася у березні 2024 року. Тоді було втрачено до 6 ГВт генерації. Наразі цифра втрат - близько 9 ГВТ.
У квітні 2024 року міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде. "На жаль, немає жодних сумнівів у тому, що атаки ворога продовжуватимуться. Проте енергосистема є цілісною. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр.
Як повідомляло РБК-України, через значну кількість об'єктів інфраструктури у Києві відключення світла значно довші, ніж в решті регіонів країни.
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