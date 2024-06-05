ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відключення світла: як будуть діяти графіки 6 червня

Україна, Середа 05 червня 2024 18:50
UA EN RU
Відключення світла: як будуть діяти графіки 6 червня Ілюстративне фото: графіки відключення світла в Україні 6 червня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у четвер, 6 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як повідомляється, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, днями глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що ситуація в енергосистемі України цього тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня. На це впливає відразу три фактори.

Перший фактор, за його словами, це виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

Другий - наслідки російських обстрілів об’єктів енергетики 31 травня та 1 червня.

І третій - це прогнозоване зростання споживання через спеку, оскільки українці почнуть вмикати кондиціонери.

Так, сьогодні, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит. Відключення світла можуть бути довше 4 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія Відключеня світла
NEWS
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба