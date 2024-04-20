ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міненерго: РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде

Україна, Субота 20 квітня 2024 22:43
UA EN RU
Міненерго: РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росія продовжить атакувати українські енергетичні об'єкти. Але, попри російські атаки, блекауту в Україні не буде.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр.

Однак, за словами Галущенка, потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, оскільки Україна перебуває у війні з РФ.

"А ми, енергетики, робимо все для того, щоб найгірші сценарії ніколи не реалізувалися. Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.

Атаки Росії на енергетику України

Нагадаємо, в опалювальний сезон 2022-2023 Україна пережила потужні російські атаки на енергосистему. Тоді в містах та цілих областях України вводилися відключення світла, але повного блекауту в країні не сталося.

Цієї весни росіяни знову взялися атакувати українську енергетику. Під прицілом окупантів опинилися ТЕС та ТЕЦ. Крім того, росіяни вивели з ладу Дніпровську ГЕС.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України, зокрема повністю було зруйновано Трипільську ТЕС. На думку президента, під загрозою можуть бути і українські АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Герман Галущенко блекаут енергетики Ракетна атака
NEWS
Палата представників США схвалила допомогу Україні: що далі
Палата представників США схвалила допомогу Україні: що далі
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил