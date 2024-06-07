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Не стоит путать понятия. Каковы риски полного блэкаута в Украине

В Украине участились отключения света (фото: Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Оператор системы передачи электроэнергии в Украине компания "Укрэнерго" пока не предвидит вероятности блэкаута в стране.

Об этом говорится в комментарии компании "Укрэнерго" для "РБК-Украина".

Что такое "блэкаут"

"Блэкаут - это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укрэнерго" не контролирует работу системы", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что не стоит путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые "Укрэнерго" именно для того и применяет, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

Может ли в Украине наступить блэкаут

"В настоящее время "Укрэнерго" не предвидит возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", - отметили в "Укрэнерго".

Украина уже переживала блэкаут в ноябре 2022 года. Тогда из-за российских ракетных ударов от электросети отключились Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Во всех регионах начались аварийные отключения света.

Пропало электричество в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Чернигове, Днепре, Житомире, Виннице, Кропивницком и других городах. Отсутствие света привело к перебоям с водой, отоплением, мобильной связью и Интернетом. Во многих городах остановился электротранспорт. 

Но уже через несколько дней энергетики обеспечили более 70% потребностей в электроэнергии по Украине.

В 2022-2023 годах украинская энергосистема пережила 15 ракетных и 18 атак дронами.

Волна новых атак на энергосистему Украины началась в марте 2024 года. Тогда было потеряно до 6 ГВт генерации. Сейчас цифра потерь - около 9 ГВТ.

В апреле 2024 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкаута в Украине не будет. "К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостна. Тотального блэкаута в стране не будет", - сказал министр.

Как сообщало РБК-Украина, из-за значительного количества объектов инфраструктуры в Киеве отключения света значительно дольше, чем в остальных регионах страны.

В связи с этим РБК-Украина писало, как правильно выбрать павербанк, чтобы зарядить не только телефон, но и другие гаджеты, и какие бытовые приборы могут работать без розетки при выключении электроэнергии.

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