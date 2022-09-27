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Не варто недооцінювати силу свободи. Росіяни можуть скинути Путіна, - глава МЗС Литви

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Вівторок 27 вересня 2022 15:20
Не варто недооцінювати силу свободи. Росіяни можуть скинути Путіна, - глава МЗС Литви Фото: голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr com mfa lithuania)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни можуть позбутися режиму російського диктатора Володимира Путіна, якщо зважаться на це.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти жорстокості режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - написав він.

Нагадаємо, що раніше Ландсбергіс заявляв, що Литва не прийматиме росіян, які тікають з країни для того, щоб уникнути мобілізації. Вони повинні прийняти свою відповідальність за війну проти України.

Прем'єр-міністр країни також зазначила, що Литва та інші країни не повинні рятувати людей від мобілізації. Світовій спільноті не слід приймати з гуманітарних міркувань тих росіян, які нещодавно підтримували агресію проти України.

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