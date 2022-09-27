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Не стоит недооценивать силу свободы. Россияне могут свергнуть Путина, - глава МИД Литвы

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 15:20
Не стоит недооценивать силу свободы. Россияне могут свергнуть Путина, - глава МИД Литвы Фото: глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис (flickr com mfa lithuania)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне могут свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина, если решятся на это.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против жестокости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", - написал он.

Напомним, что ранее Ландсбергис заявлял, что Литва не будет принимать россиян, которые убегают из страны, чтобы избежать мобилизации. Они должны принять свою ответственность за войну против Украины.

Премьер-министр также отметила, что Литва и другие страны не должны спасать людей от мобилизации. Мировому сообществу не следует принимать по гуманитарным соображениям россиян, которые недавно поддерживали агрессию против Украины.

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