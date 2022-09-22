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Литва та інші країни не зобов'язані рятувати росіян від мобілізації, - прем'єр

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Вільнюс, Четвер 22 вересня 2022 14:38
Литва та інші країни не зобов'язані рятувати росіян від мобілізації, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Валерія Поліщук

Литва та інші країни не повинні рятувати всіх громадян від мобілізації. Світовій спільноті не слід приймати з гуманітарних міркувань тих росіян, які донедавна підтримували війну.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Вона наголосила, що росіяни мали достатньо часу, щоб вирішити, яке місце вони займають у війні проти України, оскільки Росія розпочала своє вторгнення ще у 2014 році.

"Я не розумію ситуації, коли ми дозволяємо людям приїжджати до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна була для них нормальною. Коли вони дивилися її по телевізору, сидячи на дивані, але вона виявилася не нормальною, коли ваш уряд і ваш Шойгу запросив вас до армії та запропонували вам брати участь у цій війні особисто", - заявила прем'єр-міністр.

На думку Шимоніте, кожну людину слід оцінювати за її власними гідностями, ризиками, на які вона наражається, і позиції, яку вона займає.

Нагадаємо, вчора президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

Після того російські активісти закликали росіян виходити на акції протестів. Більш детально про них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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