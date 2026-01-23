Вартість валюти трохи зросла. Який курс в обмінниках

Курс євро на готівковому ринку трохи зріс порівняно з попереднім днем і сягнув майже 51 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.
як змінилися готівкові курси,
як закрився міжбанк,
за рахунок чого забезпечувалася стабільність ринку в грудні
Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 23 січня зріс порівняно з ранком 22 січня (50,88 гривень) на 11 копійок і сягнув 50,99 гривень.
Станом на ранок 23 січня середній курс продажу долара зріс на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,46 гривень.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,91 гривні (+0,03 до курсу, який сформувався наприкінці попереднього робочого дня), євро - по 50,27 гривні (+0,05 гривень).
Вартість валюти також зросла до кінця торгів 22 січня на міжбанківському ринку. Середній курс купівлі-продажу євро збільшився на 15-16 копійок - до 50,60-50,63 гривень відповідно, а курси долара підросли на 14-15 копійок - до 43,16-43,20 гривень.
Згідно з Макроекономічним звітом НБУ за січень 2026 року, фізичні особи продовжують зберігати інтерес до гривневих інструментів, що стримує попит на валюту. Разом з інтервенціями НБУ на міжбанківському ринку ці два фактори підтримують стійку ситуацію на валютному ринку. Наприклад, у грудні 2025 року обсяг строкових депозитів у банківській системі зріс на 7,8 млрд гривень, а портфель гривневих облігацій внутрішньої держпозики - на 4,5 млрд гривень.
Нагадаємо, що на 23 січня Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 50,52 гривень, що на 15 копійок нижче за значення попереднього дня. Офіційний курс долара становив 43,17 гривень (-0,01 гривня).
Рекордне значення офіційного курсу євро було 21 січня - 50,71 гривень, а долара - 19 січня і воно становило 43,41 гривні.