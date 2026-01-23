Стоимость валюты немного выросла. Какой курс в обменниках

Курс евро на наличном рынке немного вырос по сравнению с предыдущим днем и достиг почти 51 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.
Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 23 января вырос по сравнению с утром 22 января (50,88 гривен) на 11 копеек и достиг 50,99 гривен.
По состоянию на утро 23 января средний курс продажи доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,46 гривен.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,91 гривны (+0,03 к курсу, который сформировался в конце предыдущего рабочего дня), евро – по 50,27 гривны (+0,05 гривен).
Стоимость валюты также выросла к концу торгов 22 января на межбанковском рынке. Средний курс покупки-продажи евро увеличился на 15-16 копеек - до 50,60-50,63 гривен соответственно, а курсы доллара подросли на 14-15 копеек - до 43,16-43,20 гривен.
Согласно Макроэкономическому отчету НБУ за январь 2026 года, физические лица продолжают сохранять интерес к гривневым инструментам, что сдерживает спрос на валюту. Вместе с интервенциями НБУ на межбанковском рынке эти два фактора поддерживают устойчивую ситуацию на валютном рынке. Например, в декабре 2025 года объем срочных депозитов в банковской системы вырос на 7,8 млрд гривен, а портфель гривневых облигаций внутреннего госзайма - на 4,5 млрд гривен.
Напомним, что на 23 января Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 50,52 гривен, что на 15 копеек ниже значения предыдущего дня. Официальный курс доллара составил 43,17 гривен (-0,01 гривна).
Рекордное значение официального курса евро было 21 января - 50,71 гривен, а доллара - 19 января и оно составляло 43,41 гривна.