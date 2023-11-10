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Вартість перевезень коридором зросла після ракетного удару Росії по судну в Одесі

Фото: Удар по судну в Одесі підняв вартість фрахту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вартість фрахту суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після російського удару по вантажному судну у Чорному морі біля Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російська ракета пошкодила цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило до чорноморського порту в Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула і четверо отримали поранення. Судно мало перевозити залізну руду до Китаю.

"Внаслідок попадання російської ракети у вантажне судно... тарифи на морські фрахти зросли на 20 доларів за тонну, а кількість судновласників, які бажають зайти на завантаження в українські порти, скоротилася", - повідомила компанія Spike Brokers, яка регулярно відстежує та публікує статистику експорту з України.

Після виходу з угоди за посередництва ООН, яка гарантувала безпечне постачання українського зерна через Чорне море, Росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру.

У серпні Україна відкрила "гуманітарний коридор" для суден, що прямують на африканські та азіатські ринки, щоб спробувати обійти де-факто російську блокаду морського експорту в Чорному морі, запроваджену після вторгнення російських військ в Україну 2022 року.

З моменту початку роботи коридору в серпні 91 судно експортувало 3,3 млн тонн сільськогосподарської та металопродукції.

Ракетний удар

Нагадаємо, 8 листопада російські війська завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

Внаслідок удару загинув лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) зазнали поранень.

 

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Одесаракети