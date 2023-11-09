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Удар росіян по судну в Одеській області. Загиблий моряк був українцем

Одеса, Четвер 09 листопада 2023 11:36
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Удар росіян по судну в Одеській області. Загиблий моряк був українцем Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лоцман судна, який загинув внаслідок ракетного удару росіян, мав українське громадянство. Моряк був працівником Адміністрації морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі "Суспільне. Спротив".

За її словами, росіяни вдарили майже по капітанському містку судна під прапором Ліберії. У момент атаки там знаходився лоцман-українець.

Також поранення отримали троє інших членів екіпажу. Їх життю нічого не загрожує.

"Також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоровʼя членів екіпажу, то ушпиталили тільки одного, решта - отримали допомогу на місці й залишились у складі екіпажу на борту судна", - сказала речниця.

Гуменюк додала, що судно досить сильно постраждало внаслідок ракетного удару окупантів.

Що відомо про атаку

Сили оборони півдня України ввечері 8 листопада повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман, троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.

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