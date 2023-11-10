Стоимость перевозок по коридору выросла после ракетного удара России по судну в Одессе

Российская ракета повредила гражданское судно под флагом Либерии, заходившее в черноморский порт в Одесской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения. Судно должно было перевозить железную руду в Китай.

"В результате попадания российской ракеты в грузовое судно... тарифы на морские фрахты выросли на 20 долларов за тонну, а количество судовладельцев, желающих зайти по загрузку в украинские порты, сократилось", - сообщила компания Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует статистику экспорта из Украины.

После выхода из соглашения при посредничестве ООН, которое гарантировало безопасные поставки украинского зерна через Черное море, Россия неоднократно атаковала украинскую портовую инфраструктуру.

В августе Украина открыла "гуманитарный коридор" для судов, направляющихся на африканские и азиатские рынки, чтобы попытаться обойти де-факто российскую блокаду морского экспорта в Черном море, введенную после вторжения российских войск в Украину в 2022 году.

С момента начала работы коридора в августе 91 судно экспортировало 3,3 млн тонн сельскохозяйственной и металлопродукции.

Ракетный удар

Напомним, 8 ноября российские войска нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

В результате удара погиб лоцман-украинец. Моряк являлся работником Администрации морских портов. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.