Окупанти вдарили ракетою по судну в Одеській області: є загиблий та поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Один моряк загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram .

За даними військових, окупанти випустили у напрямку одного з портів Одеської області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Фото: наслідки російського удару по судну (t.me/SJTF_Odes)

"Ракета влучила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, у момент його заходу до порту", - уточнюють у Силах оборони півдня.

Внаслідок удару три члени екіпажу - громадяни Філіппін - отримали поранення. Одного з них госпіталізували.

Також загинув лоцман, а ще один працівник порту отримав поранення.

Атаки РФ на цивільне судноплавство

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли російські окупанти атакують цивільні судна у Чорному морі.

За 9 днів у липні, за словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, росіяни обстрілами пошкодили п'ять суден.

Також нещодавно спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що окупанти щодня скидають авіабомби в районі курсування суден "зерновим коридором".