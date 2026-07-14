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Стоимость одинаковая: в каких городах двухкомнатные квартиры сдают по цене однокомнатных

06:40 14.07.2026 Вт
3 мин
Названы города, в которых дороже всего арендовать двухкомнатные квартиры
aimg Татьяна Веремеева
Стоимость одинаковая: в каких городах двухкомнатные квартиры сдают по цене однокомнатных Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
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В большинстве украинских городов двухкомнатные квартиры стоят дороже однокомнатных. Однако в некоторых областных центрах разница в арендной плате почти отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное:

  • Аномалия рынка: В некоторых областных центрах Украины стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир почти сравнялась.
  • Где вторая комната бесплатная: В Полтаве и Чернигове зафиксирован абсолютный паритет - медианная аренда обоих типов квартир стоит одинаково.
  • Минимальная доплата: Только в тысячу гривен обойдется дополнительная комната арендаторам в Ровно, Сумах и Херсоне.
  • Самый большой ценовой разрыв: Дороже всего переезд в двухкомнатную квартиру будет стоить в Киеве, где разница с однокомнатной достигает почти 14 тысяч гривен.
  • Советы по планированию: В городах с умеренными ценами выгоднее арендовать двухкомнатные квартиры. В то же время, в мегаполисах и городах со сверхвысоким спросом однокомнатное жилье остается единственным способом существенно сэкономить на аренде.

Где вторая комната почти ничего не стоит

По данным платформы, в июне 2026 наименьшая разница между стоимостью аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир зафиксирована в Полтаве, Чернигове и Луцке.

Так, в Полтаве медианная стоимость аренды как однокомнатной, так и двухкомнатной квартиры составляет 12 тысяч гривен в месяц.

В Чернигове оба типа жилья также стоят одинаково - по 8 тысяч гривен.

В Луцке разница составляет всего 500 гривен: однокомнатную квартиру можно арендовать за 14,5 тысяч гривен, а двухкомнатную - за 15 тысяч гривен.

Еще в нескольких городах вторая комната обойдется всего на тысячу гривен дороже:

  • Ровно - 13 тысяч гривен против 12 тысяч гривен;
  • Сумы - 8 тысяч гривен против 7 тысяч гривен;
  • Херсон - 5 тысяч гривен против 4 тысяч гривен.

В Виннице, Хмельницком, Житомире и Запорожье разница составляет около двух тысяч гривен в месяц.

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Где за двухкомнатную придется платить гораздо больше

В ряде городов доплата за вторую комнату уже более ощутима.

Например, в Тернополе двухкомнатная квартира стоит 15,5 тысяч гривен против 13,45 тысяч гривен за однокомнатную, в Черкассах - 14 тысяч гривен против 11,85 тысяч гривен, а в Одессе и Днепре - по 16 тысяч гривен против 12 тысяч гривен.

Еще больший разрыв был зафиксирован во Львове, Харькове и Черновцах.

Дороже всего дополнительная комната обходится в Киеве и Ужгороде. В столице медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 30,85 тысячи гривен в месяц, тогда как однокомнатной - 17 тысяч гривен. Разница достигает почти 14 тысяч гривен.

В Ужгороде аренда двухкомнатной квартиры стоит 31,4 тысяч гривен, что на 9,25 тысяч гривен больше, чем однокомнатной (22,15 тысяч гривен).

Почему это важно

Аналитики отмечают, что в части областных центров разница между арендой одно- и двухкомнатного жилья настолько незначительна, что арендаторам следует рассматривать более просторные квартиры, если они вписываются в бюджет.

В то же время в городах с высоким спросом на жилье, в первую очередь в Киеве и Ужгороде, однокомнатные квартиры остаются наиболее доступным вариантом для тех, кто хочет сэкономить на аренде.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что за последний год аренда домов в Киеве и большинстве населенных пунктов пригорода подорожала, хотя в отдельных локациях цены, напротив, снизились. Аналитики также зафиксировали изменения в спросе на аренду и отметили, что в настоящее время рынок все меньше зависит от сезонности, а больше от расположения и характеристик жилья.

Также мы писали, что аренда однокомнатных квартир в Украине самая дорогая в западных областях и Киеве, в то время как самые низкие цены остаются в прифронтовых городах.

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