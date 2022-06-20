От Варшавы до Лиссабона: Резников анонсировал выставку уничтоженной техники РФ в Европе

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News , об этом заявила министр обороны Украины Алексей Резников.

Планируется провезти технику от Варшавы до Лиссабона.

“Мы приложим усилия, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки. Планируем выставки поврежденной российской техники. Начнём с Варшавы, затем Берлин, Париж, Мадрид и, наконец, Лиссабон”, - сказал Резников.

Министр напомнил об имперской политике, которую проводит Кремль.

"Никогда не думал, что только один человек в России ненавидит Украину. Весь Кремль проводит имперскую политику. Именно с ним нам и предстоит бороться. Российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне", - отметил министр.

Напомним, по вчерашним данным Генштаба, оккупанты потеряли по меньшей мере 1468 единиц танков и 33 600 военнослужащих.

Накануне ВСУ уничтожили 87 российских военных и 2 склада с боеприпасами на Донбассе.