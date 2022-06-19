ВСУ уничтожили 250 оккупантов и один вертолет: названы новые потери России
Фото: российские войска за сутки потеряли 250 бойцов (Getty Images)
За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 250 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 600 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 19 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 33600 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1468 (+3),
- боевых бронированных машин - 3577 (+4),
- артиллерийских систем - 745 (+6),
- РСЗО - 235 (+2),
- средства ПВО - 98 (+0),
- самолетов - 216 (+0),
- вертолетов - 181 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4),
- крылатые ракеты-130 (+1),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2523 (+10),
- специальная техника - 55 (+0).
Напомним, накануне ВСУ уничтожили 87 российских военных и 2 склада с боеприпасами на Донбассе.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись под Северодонецком и ведут обстрелы почти по всей линии фронта.