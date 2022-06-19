ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили 250 оккупантов и один вертолет: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 июня 2022 10:14
ВСУ уничтожили 250 оккупантов и один вертолет: названы новые потери России Фото: российские войска за сутки потеряли 250 бойцов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 250 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 19 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 33600 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1468 (+3),
  • боевых бронированных машин - 3577 (+4),
  • артиллерийских систем - 745 (+6),
  • РСЗО - 235 (+2),
  • средства ПВО - 98 (+0),
  • самолетов - 216 (+0),
  • вертолетов - 181 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4),
  • крылатые ракеты-130 (+1),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2523 (+10),
  • специальная техника - 55 (+0).

Напомним, накануне ВСУ уничтожили 87 российских военных и 2 склада с боеприпасами на Донбассе.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись под Северодонецком и ведут обстрелы почти по всей линии фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона