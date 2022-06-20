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Від Варшави до Лісабона: Резніков анонсував виставку знищеної техніки РФ в Європі

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Київ, Понеділок 20 червня 2022 06:23
Від Варшави до Лісабона: Резніков анонсував виставку знищеної техніки РФ в Європі Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (пресслужба МОУ)
Автор: Артур Родивилов

Україна покаже всій Європі знищену російську техніку. Виставку організовують у кількох європейських містах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News, про це заявила міністр оборони України Олексій Резніков.

Планується провезти техніку від Варшави до Лісабона.

"Ми докладемо зусиль, щоб російські танки були в Європі, але як уламки. Плануємо виставки пошкодженої російської техніки. Почнемо з Варшави, потім Берлін, Париж, Мадрид і, нарешті, Лісабон", - сказав Резніков.

Міністр нагадав про імперську політику, яку проводить Кремль.

"Ніколи не думав, що тільки одна людина в Росії ненавидить Україну. Весь Кремль проводить імперську політику. Саме з ним нам і належить боротися. Російські генерали хочуть, щоб їхні танки були в Лісабоні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, за вчорашніми даними Генштабу, окупанти втратили щонайменше 1468 одиниць танків і 33 600 військовослужбовців.

Напередодні ЗСУ знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на Донбасі.

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Олексій Резніков
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